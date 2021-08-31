中央氣象局表示，周四起太平洋高壓減弱、雨區擴大，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

日頭赤炎炎！這天起變天雨勢來襲 氣象局最新說明｜2021.08.31

氣象局指出，明天(9月1日)水氣減少，僅東南部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部地區及各地山區降雨情形較明顯，有大雨發生的機率。

定量降水預報。(圖/氣象局)

氣溫方面高溫炎熱，各地高溫預估32至35度，其中桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫發生的機率，而且中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出務必做好防曬並多補充水分。

周四至下周二(9月2日至7日)太平洋高壓勢力有稍減弱，這段期間風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣，另外，2日至5日夜晚至清晨西半部地區也有零星短暫陣雨；溫度方面中午前後各地高溫仍有32至35度，至於高溫好發區如近山區平地、河谷、縱谷、盆地等，仍有36度以上高溫出現的機率。

8日至10日各地大多為多雲到晴，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨。