曾在2017年來台開唱的美國新世代流行搖滾天團共和世代（OneRepublic），睽違5年發行全新專輯《人類／Human》，雖然僅來台一次，卻已對台灣留下深刻印象，他們不僅在去年疫情期間，多次於社交網站上分享台灣巡演的照片，與台灣粉絲問好，近日主唱萊恩（Ryan Tedder）在接受ICRT電台訪問時，更提到至今他依然難忘台灣的美食與腳底按摩，希望能夠早日重回寶島再次感受這美好的體驗。

當年來台巡演時，共和世代曾抽空造訪龍山寺與品嚐出名的鼎泰豐美食，萊恩念念不忘地說：「我吃了人生第1次的鼎泰豐，那是我此生吃過最棒的食物之一！我真的很愛各式亞洲食物，而在台灣吃到的每餐都讓我超驚豔！」除了食物以外，外國人來台一定要嘗試的腳底按摩，也讓他印象深刻，「我記得台北的每一個街道上，都高掛著腳印的招牌，而大家幾乎天天都跑去那裡腳底按摩，所以我也去嘗試了一番，但真的超痛超刺激！」後來他了解到在台灣，許多人辛苦工作結束後，會選擇去肩頸放鬆或腳底按摩釋放整天壓力，讓萊恩直呼：「我好羨慕你們！因為美國並沒有這種文化。」

共和世代全新專輯《人類／Human》原定去年5月發行，當時所有曲目都已經完成了，最後卻因疫情推遲，而多出來的時間也讓樂團重新調整當中的曲目，包含鼓勵樂迷把握生命、勇敢追尋所愛的正能量單曲〈Run〉，以及充滿希望的防疫神曲〈Better Days〉，都是疫情下的產物，經過調整後的專輯也更加呼應時代背景，完整了這張以人為本的作品。專輯已在全台數位平台上線。