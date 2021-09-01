全台高中以下學校今天（1日）統一開學，學生們已3個月沒上學，斗六警分局轄區各分駐所、派出所特別編排警力，配合學校導護及志工媽媽，在各國小校門口及重要道路守望，守護學童久違的開學日。

斗六分局表示，上學、放學時段常造成國小周邊道路壅塞，有些家長圖方便而違規停車、違規穿越雙黃線，因此編排護童勤務提升見警率，讓行經學校的車輛放慢速度，也協助家長注意學童穿越馬路時有無嬉鬧及使用電子產品等危險行為。