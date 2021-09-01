國中小高中暌違3個月重新上學 斗六分局在校門口護童上學 09:352021/09/01 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斗六分局員警在斗六市鎮南國小門口配合志工媽媽守護學童進入校門口。（斗六警方局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台高中以下學校今天（1日）統一開學，學生們已3個月沒上學，斗六警分局轄區各分駐所、派出所特別編排警力，配合學校導護及志工媽媽，在各國小校門口及重要道路守望，守護學童久違的開學日。 斗六分局表示，上學、放學時段常造成國小周邊道路壅塞，有些家長圖方便而違規停車、違規穿越雙黃線，因此編排護童勤務提升見警率，讓行經學校的車輛放慢速度，也協助家長注意學童穿越馬路時有無嬉鬧及使用電子產品等危險行為。 配合中秋送禮商機 台灣優質農產品搶進中台灣百貨通路 開學首日學童回歸久違校園 林口警防疫護童超前部署 #上學 #3個月 #斗六分局 #校門口 #護童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 追憶萬人迷表哥王光輝 黃忠義感念帶領 04:102021/08/31 運動天地 侯友宜籲設停課機制 中央指可依狀況早復課 04:102021/08/31 焦點要聞 開學首日 學校鼓勵家長讓小小新生自己入校 09:072021/09/01 寶島 睽違106天重返校園 新生超興奮 校方設體溫感測儀「快速通關」 09:292021/09/01 寶島 兒童心臟團隊接力合作 襁褓小孩手術獲新生 13:422021/08/31 健康 家長心驚驚 教團籲提升校園疫苗覆蓋率 04:102021/09/01 焦點要聞 國小學生興奮迎接開學日 新生家長依依不捨 09:032021/09/01 寶島 開學將至學童焦慮不安 花蓮臨床心理師建議家長這樣做 10:022021/08/31 健康 開學首日 新北大批家長送小孩上學 09:542021/09/01 生活 觀音瀑布 漁人碼頭 風華再現 04:102021/08/31 地方新聞 花蓮開學首日2樣情 學童興奮入校、新生家長憂心忡忡 09:292021/09/01 生活 寶島熱門新聞 告別史上最長暑假 中市警陪「童」重返校園 - 寶島 大象溜滑梯不符合遊戲器材規範 雲林各國小陸續退休 - 寶島 二級警戒中開學 清水大甲大雅警動員護童 - 寶島 末代指考沒有退路 東港高中洪郡儀捨台大外文上政大法律 - 寶島 9／1國小開學日 中市警六分局與布偶娃娃守護學童 - 臺中市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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