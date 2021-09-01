受到疫情影響，全台全校都延至今天(1日)開學，但對高三的學生來說，才剛到學校，就馬上要迎來連3天的大考中心試辦學測，且一周後就是第一次學測模擬考，讓家長好崩潰，直呼不知道該怎麼幫忙孩子。

全台各級學校開學，最辛苦的莫過於這群學生。升高三的學生一到校，椅子都還沒坐熱，馬上迎來為期3天的模擬考，且這屆正巧還是新課綱首度上線，有家長就直呼實在太硬，也不知道怎麼幫忙孩子準備，只好「放牛吃草」，讓孩子自己想辦法。

實際查詢各大高中官網行事曆，這學期高三考試又多又緊湊，分別為9月1日到3日大考中心舉辦的大學入學模擬考，僅過一周10日、11日又要面對第一次學測模擬考；10月中期中考結束後，兩周後11月1日、2日將再迎來第二次學測模擬考；11月中第二次期中考後，12月14日、15日則是第三次學測模擬考；過兩周後的年底就是期末考，對學生來說是不小的考驗。