台灣三星電子第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽正式邁入第二階段，經專業評審團評分後，最終由17組團隊自眾多提案中脫穎而出，順利挺進複賽關卡。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，本屆Solve for Tomorrow競賽自全台高中職五專學校收到非常多充滿創意的提案，讓我們看見即便受疫情影響，台灣青年學子仍對改變台灣社會與環境展現滿滿的熱忱。

為提升入圍複賽隊伍的設計思考、團隊合作、同理心等多面向能力，台灣三星邀請第一屆大獲參賽隊伍好評的Social AED發起人林紹偉擔任講師，為第二屆Solve for Tomorrow競賽學員量身訂製工作坊實作課程。

考量大環境現況，本屆工作坊採線上教學方式，結合虛擬教室平台與協作白板工具，創造如同實體教室般的互動感。課程也將原參賽隊伍重新打散分組，讓學員可與來自各縣市的夥伴共同學習，透過大量的團隊合作及議題討論，跨域共創出精彩火花。