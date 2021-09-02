https://www.dailymotion.com/embed/video/x83wiq2?autoplay=1

今（2）日上午6時30分許，47歲廖姓男子駕駛化學槽車行經新北市瑞芳區台2線往宜蘭方向79.7公里處，疑轉彎不慎翻覆，造成硫酸洩漏路面，廖男未受傷自行脫困，新北市環保局已派員抽出車槽內殘餘硫酸並清理路面，目前該路段單線雙向通車。

事故發生後，瑞芳警分局派遣警力到場管制，呼籲用路人行經該路段時小心行駛，避免造成人員及車輛危害。