瑞芳化學槽車疑轉彎不慎翻覆 硫酸洩地環保局急清理 11:252021/09/02 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞芳區上午發生化學槽車翻覆，硫酸洩漏路面。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 https://www.dailymotion.com/embed/video/x83wiq2?autoplay=1 今（2）日上午6時30分許，47歲廖姓男子駕駛化學槽車行經新北市瑞芳區台2線往宜蘭方向79.7公里處，疑轉彎不慎翻覆，造成硫酸洩漏路面，廖男未受傷自行脫困，新北市環保局已派員抽出車槽內殘餘硫酸並清理路面，目前該路段單線雙向通車。 事故發生後，瑞芳警分局派遣警力到場管制，呼籲用路人行經該路段時小心行駛，避免造成人員及車輛危害。 疑焊接不慎引火 板橋冷凍食品工廠疏散55人 北市小黃轉彎不慎 忠孝東路上90度側翻 #硫酸 #翻覆 #化學槽車 #瑞芳 #環保局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北宜紅牌重機疑過彎不慎 連撞2台預拌車慘死輪下 08:362021/08/26 社會 底渣公共工程再利用低 新北環保局推自治條例 19:112021/08/26 生活 美批陸遏止販運「芬太尼」合作不力 陸：不會無條件合作 11:562021/08/25 兩岸 9月全面禁廚餘餵豬 新北環保局可免費處理 11:112021/08/30 生活 化學槽車倒車害氣體洩光 二審逆轉認司機免責 18:202021/08/29 社會 假包裹詐財 失業男登門騙老人 瑞芳警24小時內逮嫌 17:192021/09/01 社會 禁廚餘養豬 桃園市環保局籲民眾廚餘瀝水、減容減量 18:212021/08/28 生活 開學在即 台南市環保局完成368所校園清消 14:422021/08/29 生活 基隆光華橋路口油罐車翻覆 油漬灑滿地 13:312021/08/27 社會 文山掩埋場議員建議比照太平「公5」公園 環保局：納入規畫 16:252021/08/31 生活 擬禁廚餘養豬 桃園環保局已協調2座堆肥場 18:052021/08/26 生活 社會熱門新聞 海鋒大隊飛彈中士工作擺爛 士官長糾正遭怒譙險遭毆 - 社會 陸女遭地鐵保全拖行扯光上衣 露胸爆哭民眾冷眼錄影 - 社會 半年無套大戰高中女101次 色男「流產完也要做」下場出爐 - 社會 假攝影師開每月8萬包養啪5次 正妹獻身遭白嫖崩潰了 - 社會 資深女會計20個月掏空公司 1500萬全入口袋下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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