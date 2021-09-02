全國中小學昨日開學，仍有部分教職員尚未施打疫苗，其每周須持核酸檢測（PCR）和快篩陰性證明入校，北市教育局雖函文指7家醫院可免費檢測，卻有老師到了醫院才被告知「工作需求不能使用公費PCR」，事後市府改口稱只有快篩可採公費。議員徐巧芯痛批，公函內容明顯有誤，要求重新函文釐清PCR免費檢測條件，別讓教師屢屢碰壁。

徐巧芯指出，她近期接獲教師陳情，對方表示學校收到教育局公函，內容提到「未依規定施打疫苗或接種疫苗未滿14日者」，須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，更將免費提供PCR檢測的醫院列表明示於公文中，要符合資格的教師登記。

該教師前往醫院時，如實告知醫院工作人員檢測用途為工作所需，院方卻告知「工作需求無法使用公費PCR」，他立刻回問「自己身為教師，應符合公費檢測條件」，但醫護人員仍堅持原有規定，強調必須自行付費，讓他丈二金摸不著頭腦。

教育局事後表示，現今僅提供公費快篩，但PCR公費檢測為並未提供，除非為快篩後呈陽性反應或曾接觸確診者的高危險群，也讓徐巧芯質疑，教育局函文確實載明學校相關人員可至7間醫療院所免費檢測，因此該局公函顯然有誤，應儘速函澄清，勿讓市府美意遭曲解。

教育局副局長陳素慧受訪坦言，同仁是依照衛生局公告的訊息撰寫公函，但未釐清免費PCR是「有條件」提供，這塊的確有所失誤，因此1日已透過督學發文告知各校。她說，目前北市造冊的教職員全數都接種疫苗完畢，只有部分教師因私人因素尚未施打，若考量PCR費用過高，可選用快篩即可。