陳佩琪批百萬細胞簡訊「發了就沒責任」 柯文哲加碼再嗆中央：實在太多了！

長榮機師染Delta變種病毒，中央廣發百萬細胞簡訊，導致各院篩檢站爆滿，台北市長柯文哲今日表示「真的發太多」，因為簡訊一發大家一定狂跑醫院，光北市7大醫院昨天就做了3000多個核酸檢測（PCR），但是否真有需要，必須檢討一下。

柯文哲下午主持臨時防疫記者會，媒體詢問陳佩琪怒批中央發簡訊後毫無責任，沒想過民眾反應為何，以及醫院量能是否足夠。也詢問柯是否認同太太所說，若台灣及早開放混打，現在會不會比較沒有突破性感染？機師若當初混會不會有較佳的保護力？

「對啦發太多了，結果就是這樣！」柯文哲對此表示，發這麼多簡訊前，要去檢討一下真的要發這麼多嗎？昨天北市7家醫院就做了3000多個PCR，其他醫院加起來應該更多，通常簡訊發這麼多，大家一定拼命跑醫院，且他在行政上非常強調成本效益，「我真的覺得太多。」

至於疫苗混打議題，柯則直言，台灣疫苗採購沒有戰略規畫，如果重來一遍，因為AZ比較便宜、莫德納比較貴，若要用同樣價格達到相等效益，假使比較窮的國家可全部打AZ，若經濟上還可以，也許第一劑打AZ，第二劑打莫德納，保護效果好又價錢低。

柯表示，講這個都沒用，坦白說疫苗政策一開始就沒有規畫點，一下子美國送一點、波蘭、立陶宛也在送，根本沒有在規畫，有什麼打什麼。