昨晚北市教育局緊急通知，南港某國小和幼兒園也要預防性停課。（北市府提供／游念育台北傳真）

新北幼兒園群聚感染持續擴大，昨晚北市教育局緊急通知，南港某國小和幼兒園也要預防性停課，據了解，是2名學生曾在8月和案16142出遊，自行向校方、教育局通知與確診者有接觸；校方回應指出，立即調查該名學生7日請假未到校上課；此外，校方指出，今日全校共92人請防疫假。

校方指出，昨晚11點檢測結果出爐，家長和學生的PCR都是陰性，會持續掌握狀況，7日經過教育局指示，本校以最嚴謹的標準守護師生健康，該名學生班級從8日實施預防性停課直到9月12日，復課時間為9月13日，本校接獲訊息，立刻透過各種管道讓家長知悉，昨晚也開始消毒，8日早上7點尚未入校前，已將所有公共場域、教室和科任教室都做全面消毒。

校方表示，如班級家長擔心，可請防疫假在家線上學習，本校都已準備緒，讓所有防疫假學生在家仍可學習，全校學生總數約1000人、今天請防疫假全校92人，平均分散在各年級；至於校內幼兒園部分，校方指出，因屬非營利幼兒園，不是校內管轄，但幼兒園全部都停課。