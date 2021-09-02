樂天桃猿復賽後重拾「暴力猿」本色，26場比賽轟出27支全壘打，一掃開季長打火力低迷的情況，總教練曾豪駒認為，相較於全壘打，團隊合作重要，球員必須要衡量自己的角色是什麼。
曾總指出，長打增加主要是延賽期間球員針對擊球策略去做修正，擊球確實長打自然會出現，不過近期中職比賽用球又成為話題，聯盟日前也公布球的恢復係數符合標準。
「不能說我們打這麼多（全壘打）就說球比較彈。」曾豪駒認為，各隊條件都相同，反而是要去檢討投手自己控球是否有到位，「能不能把球投到想要的位置，讓別人打不到這才是最大的重點。」
曾總認為，比賽不只是只有全壘打，還有細節，「球員還是要能展現基本能力，如果沒有這些東西比賽也沒有內容，球員也要衡量自己的角色、能力，發揮自己的最大能力幫助球隊。」
猿隊下半季打完前7戰以4勝3敗暫居第2，昨天面對統一獅隊，比賽中出現多次失誤造成敗仗，曾豪駒說：「還是要繼續加強守備專注度及穩定性，降低出錯率才能提高贏球機會。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。