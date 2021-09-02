樂天桃猿復賽後重拾「暴力猿」本色，26場比賽轟出27支全壘打，一掃開季長打火力低迷的情況，總教練曾豪駒認為，相較於全壘打，團隊合作重要，球員必須要衡量自己的角色是什麼。

曾總指出，長打增加主要是延賽期間球員針對擊球策略去做修正，擊球確實長打自然會出現，不過近期中職比賽用球又成為話題，聯盟日前也公布球的恢復係數符合標準。

「不能說我們打這麼多（全壘打）就說球比較彈。」曾豪駒認為，各隊條件都相同，反而是要去檢討投手自己控球是否有到位，「能不能把球投到想要的位置，讓別人打不到這才是最大的重點。」

曾總認為，比賽不只是只有全壘打，還有細節，「球員還是要能展現基本能力，如果沒有這些東西比賽也沒有內容，球員也要衡量自己的角色、能力，發揮自己的最大能力幫助球隊。」

猿隊下半季打完前7戰以4勝3敗暫居第2，昨天面對統一獅隊，比賽中出現多次失誤造成敗仗，曾豪駒說：「還是要繼續加強守備專注度及穩定性，降低出錯率才能提高贏球機會。」