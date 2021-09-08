美國職棒進入爭奪季後賽的重要階段，各隊都開始繃緊神經，而不少球員也都把握機會來創造、打破一些例行賽紀錄，如大谷翔平能否達成單季50轟就是個例子，今天大都會重炮阿隆索(Pete Alonso)也正挑戰一項紀錄，在賽前他已累積生涯第99轟，100轟就在眼前了。

Fewest Games to 100 Career HR

(MLB History)



Ryan Howard -- 325

Pete Alonso -- 347

Gary Sánchez -- 355

Aaron Judge -- 371

Ralph Kiner -- 376 https://t.co/YqoEC0jNOH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 7 2021

而這場比賽他不想夜長夢多，在首局就開轟，這是一發中外野的2分炮，阿隆索正式達到生涯100轟成就，更難能可貴的是，他敲出生涯100轟的速度是史上第二快，花了347場，僅次於前費城人重炮霍華(Ryan Howard)的325場，排在後面的是洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)。

另外這一棒也讓他成為史上第八位能在生涯前三季就敲出100轟選手，只能說今天這一支壘打就讓他解鎖三大成就，價值非凡。阿隆索今年才26歲，2019年加入大聯盟就一鳴驚人，整季敲出53轟成為聯盟全壘打王，成為繼賈吉(Aaron Judge)後能在菜鳥賽季就敲出50轟打者，相當不簡單。

2020年球季他出賽51場繳出16轟35打點的成績，效率依舊非常驚人，本季他的表現相對慢熱，不過加上今天對陣馬林魚的2支全壘打(9局又打出陽春炮)，本季也累積了32轟，目前生涯總數是101支。9局上半他這支全壘打逮中對方92.2mph沉球，一棒轟向左外野，最後幫助球隊以9：4戰勝馬林魚。

這場他4打數2安打貢獻3分打點，選到一次保送，目前打擊率是.269，大都會這場比賽攻勢兇猛，加上對方投手失控，第3局投出兩次觸身球，康佛多(Michael Conforto)和拜耶茲(Javier Báez)「犧身」換到2分。接著第6局灌3分，第8、9局各下1分，最後讓馬林魚坎貝爾(Paul Campbell)吞下了敗投。