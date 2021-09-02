台大為全台第一首府，更是無數學子的目標，裡面各科系競爭也相當激烈，少一分都可能與自己的志願無緣。一名網友就不解詢問，台大電機系分數為何比資工還高，釣出許多網友回答「時空背景不同」、「資工早就過氣了」。

原PO在Dcard發文「台大電機怎麼高於台大資工了？」，他說，每年都有風聲，台大資工即將超越電機的傳聞，但差距卻是一年比一年拉開，「早就說電機比資工好很多」。

原PO直言，資工要跨考電類研究所難度高很多，電類研究所基本上隨便一個中位數也都比資工高，要寫韌體，電機甚至機械系也能做到，純軟根本不算科技新貴，要大家別再帶資工時代來臨的風向。

底下也有業界人士留言揭真相，表示近年來台灣IC公司賺翻，資工系的去應徵只能求到鳥缺，不僅分紅輸designer，工時還多出許多，而且資工全都是100%筆試，只要補習就可以去跨考，不像電機還要面試，門檻低，薪水自然也低，事實就是現在大家都在問ICS，「designer屌打資工軟韌仔」。

也有人感嘆，指出大部分的資工，能力不足以出國到大企業就職，學習寫程式出發比別人晚，升學考試也沒考，根本無法與大陸、美國、印度的學生競爭，不只專業能力不足，連英文都講不好，自然連溝通都辦不到，只能乖乖想辦法擠進台積電賣肝，「年薪千萬的資工人，只佔全台幾萬名學士班不到3%」。