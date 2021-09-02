《庶民大頭家》

勞動部長許銘春及經濟部長王美花都出面喊話，希望今年基本工資可以調漲。勞動部長許銘春表示，今年經濟成長率蠻好，明年將朝正向發展。經濟部長王美花也表示，製造業好的不得了，基本工資不調很難。資深媒體人陳揮文表示，基本工資明年是否調漲，不是部長能決定的。

陳揮文2日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，經濟部長王美花接受媒體專訪時，提到明年基本工資可望提高。從5倍券和疫苗施打順序，這些不是部長能決定的，不管是勞動部長或經濟部長，輪不到他們來決定。

陳揮文接著表示，勞動部長許銘春是陳菊的人，他以前擔任高雄市的法制局長，還當過高雄的副市長，他跟勞團是一點關係都沒有。

陳揮文指出，經濟部長王美花則是國安會秘書長顧立雄的夫人，2017年跳電一次，經濟部長下台；2021年跳電兩次，經濟部長卻不用下台，這是什麼政府？陳揮文認為，王美花很矯情，她說她第一時間向行政院表示她願意負責，她如果真的要辭，就丟辭呈，什麼叫她要負責，丟辭呈就好了，不是有前例可循嗎？王美花說，他們今天留在這裡，他們現在做了非常多事情，她個人都覺得很有意義；陳揮文對此酸說，如果照王美花所言，以後政務官都不用下台，反正「讓我留下來，我就可以做事情」。