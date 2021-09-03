中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增2例COVID-19本土確定病例，4例境外移入，並無死亡案例，分別在新北市、桃園市。新北市長侯友宜說明，今天新增一例個案在永和，女兒不舒服到醫院就醫確診，因家人相當單純，僅匡列1名家人居隔。
此外，指揮中心公布，案16122為本國籍10多歲男性，為長榮機師的小孩，今日確診(Ct值11)，對此，侯友宜表示，就桃園某高中生疑似確診Delta，因新北與桃園是共同生活圈，確認這個案是機師傳染給孩子，面對這一波疑似Delta病毒，要全面備戰！
侯友宜強調，因機師有飛到澳洲往返狀況，而Delta病毒正在澳洲肆虐，每天確診約1100人，因此我們研判機師小孩Delta感染機率非常高。
針對桃園升為強化二級警戒，侯友宜強調，新北會強化滾動式檢討，全面備戰，防範因應Delta病毒，目前相關措施包括：
1.強化防疫旅館防護
2.確保檢測及增加醫療量能
3.儘速完成學校疫苗施打
4.境外生入校前免費PCR
5.建議儘速規劃第三劑疫苗施打。
侯友宜強調，「Delta病毒絕對不等人」，要全面做好部署，全力備戰，做好萬全準備，也請新北市民一起迎戰。
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