韓國防疫當局今天證實，境內首次發現感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Mu變異病毒株案例，為3例分別來自墨西哥、美國及哥倫比亞的海外感染移入案例。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部在今天例行記者會上表示，這3例感染者分別在5月、6月及7月入境採檢時確診，尚未發現感染Mu變異病毒株的社區感染案例。

當局表示，將持續針對Mu變異株等新型變異病毒株及自海外入境者強化監控，預防其他變種病毒流入。同時密切關注此種病毒株的傳染力及致死率。

目前主要散播病毒種類包括Alpha、Beta、Gamma及Delta病毒，另有5種變異病毒株被WHO列為「須留意變異株」（variant of interest）。

被稱為Mu的B.1.621變異病毒株今年1月首次在哥倫比亞現蹤，至今已在約40個國家現蹤，主要位於南美洲及歐洲；WHO指出，Mu呈現出免疫逃脫的潛在特性，但針對Mu表型及臨床特徵的研究仍不夠多。

Mu的全球盛行率雖已降至0.1%以下，但在哥倫比亞與厄瓜多的盛行率仍持續增加，分別到達39%及13%。