王仁甫吹完5根蠟燭僅花6.46秒。（民視提供）

阿翔在節目上玩「擴嘴器吹蠟燭」的遊戲。（民視提供）

民視《明星許願池》本周請到楊繡惠以及浩角翔起的阿翔來到節目中擔任客座教授挑戰快嘴RAP，並跟火紅Rapper水水以及BR合作，4人撞出激烈火花。擁有吵架王之稱的楊繡惠，被拱跟班上的「連珠砲」薔薔互相Diss。還沒開始，薔薔就大肆宣稱兩人層級不同，因為追她的男生不是高富帥就是擁有房車，而追楊繡惠的則只會在公園打太極。

楊繡惠與薔薔一來一往，連主持人孫協志都大喊受不了，從來沒有遇過這種失控的狀況，並要兩人冷靜一點。王仁甫也跳出來說，如果孫協志可以擺平兩人，就可以報金鐘獎了！只是沒想到，正式開戰時，兩人火藥味十足，從身材批評到臉蛋，從外表批評到內在，等到比賽結束，兩人便抱在一起互相稱讚，讓現場的人都摸不清頭緒，笑說兩人實在真姐妹。

阿翔在節目的自我介紹Rap當中，提及自己非常會玩遊戲，在這10幾年中許多過關獎金都收在自己口袋當中，有「過關機器」的美名的主持人王仁甫聽到如此狂傲的自介，怎麼甘心讓阿翔踩場，提出了「擴嘴器吹蠟燭」的遊戲。比賽一開始，原以為能輕易過關阿翔，在第一根蠟燭就耗費了將近5秒的時間，之後更因為吸到蠟燭的煙而嗆到，錯失了搶快的時機，最終以19.98秒完成比賽。

而王仁甫派出Amanda跟阿翔PK，但沒想到Amanda一直吹不滅，最後因無法完成比賽宣告失敗，逼不得已王仁甫只好親自出馬，他吹完5根蠟燭僅花6.46秒，驚人的成績，也讓孫協志忍不住說：「打算跟奧運提議加入這個比賽項目，王仁甫一定會代表台灣出國比賽。」