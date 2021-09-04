大陸澎湃新聞4日報導，大陸《個人資訊保護法》通過後，為上萬名消費者個人資訊案遭非法洩露起訴的首例公益訴訟案，已於2日在重慶市第一中級人民法院開庭審理，此案是由重慶市消費者權益保護委員會（重慶市消委會）與重慶市檢察院協助下提起，中國消費者協會公開支持。

中消協表示，近年來，網路技術、資訊技術的發展在給消費者帶來便利的同時，對消費者的個人資訊不當蒐集與濫用問題也日益嚴重。值此大陸《個人資訊保護法》甫於8月中旬頒布和即將於明年元旦實施之際，相信重慶市消委會此次提起的有關個人資訊保護公益訴訟對於大陸推動相關法律法規的實施具有重要意義。

據報導，重慶市第一中級人民法院於5月14日受理重慶市消委會就重慶揚啟企業行銷策畫有限公司非法洩露萬名消費者個人資訊，提起消費民事公益訴訟。

據了解，全案係揚啟公司透過其經營的微信公眾號，發布文章非法洩露了眾多消費者個人資訊，嚴重損害社會公共利益。重慶市消委會訴請判令揚啟公司在省級以上媒體、其微信公眾號首頁，就非法洩露眾多消費者個人資訊行為，刊登書面道歉信公開賠禮道歉；判令其以行為賠償損失，在判決生效起一年內策畫、製作、發布其原創的消費領域公益宣傳活動4次以上。

據報導，該案是重慶市首例消費民事公益訴訟案件，並由重慶市人民檢察院第一分院支持訴訟。同時，本案以消費公益宣傳活動補償損失的訴求，在消費民事公益訴訟領域也具有顯著創新性。

中消協指出，當前，保障消費者個人資訊安全，是人民群眾對美好生活的新需求，也是新形勢下消協組織加強消費者權益保護的著力點。中消協希望各級消協組織以《個人資訊保護法》頒布和實施為契機，創新履職方式，打出維權「組合拳」，積極推動消費者個人資訊保護工作邁上新台階。