雖然疫情尚未清零，且Delta病毒已來到家門口，但自家人中秋在家小烤烤應景，不要大群聚，謹守防疫規定之餘仍可享受中秋氛圍。新竹老爺酒店就推出日式、西式兩款豐盛的烤肉外帶組合，讓民眾在家團聚過節，也能品嘗飯店五星級的外帶美味。

老爺酒店表示，此次日式外帶餐盒推出「中秋夯肉─碳烤海陸雙賞盛合」，原價2380元，每組優惠1980元，即日起開放預訂，並於5天的中秋連假17日至21日提貨。

此次的餐盒組不僅將具有日式飲食特色的「鰻魚松葉蟹肉散壽司」收入盒中，同時也推出日式燒肉串三重奏，包含澳洲板腱和牛串、醬燒雞肉杏鮑菇串以及照燒豬肉串。

西式則推出「中秋極致燒肉生鮮禮盒」4人份，每組3680元，9月12前預訂完成可享早鳥9折優惠，多元豐富的外帶中秋烤肉組合，讓消費者可宅家下單，享美味最安心。

生鮮禮盒內含主廚精選7款肉品、2款海鮮、甜點烤麻糬以及三味天選醬料，其中最為特色的澳洲和牛肋條是挑選肋骨間精實的肋條，口感滑嫩可口。詳細資訊可至新竹老爺酒店官網查詢或電洽03-5631122。