蔡英文總統4日到南橫災區最前線，抵達南橫公路明霸克露橋便道視察，並慰勞搶災團隊的辛勞。陪同的還有交通部公路總局長許鉦漳、高雄市長陳其邁等人。蔡英文勉勵工作人員做好更審慎的評估規畫。

現場由公路總局許鉦漳簡報整個災害復建狀況、搶災歷程，及跨機關共同合作提升區域防護工作。第三區養護工程處也特別蒐集從災害發生至搶災過程，無預警土石流下沖的驚險畫面，讓蔡英文等人了解現場的困難之處。

蔡英文聽取公總簡報及影片後，她表示，明霸克露橋沖毀，全國民眾在媒體播放畫面上都能感受到極端氣候的威脅，從簡報中也了解災後復原的工作相當艱難，搶修過程的土石泥流也會造成施工人員的安全上的威脅，雖然經過這段搶修之後，現在的便橋是通了，後面還有很多的事情要做，中期、長期的計畫須更審慎的評估規畫，需研擬更周全穩固的方案，從根本性的方案來解決以降低災害時對山區民眾的不便。

此外，蔡英文還到桃源區代表謝宜真家中慰問家屬。謝宜真姪女表示，蔡英文總統與她們話家常，給家人鼓勵，並說會全力配合家屬需求。