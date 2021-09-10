璨樹颱風逐步增強逼近台灣，嘉義縣長翁章梁10日分別前往朴子市和布袋鎮視察滯洪池、抽水站和移動式抽水機整備部署情形，水利處指出，朴子市鴨母寮及布袋鎮內田排水出口的抽水站尚未完工，但應用在防汛上沒有問題。

為了解整備情形，翁章梁10日上午由布袋鎮長陳鳳梅、縣議員姜梅紅、黃嫈珺、蔡瑋傑等人陪同，分別到朴子市鴨母寮村落抽水站及布袋鎮內田排水出口抽水站聽取水利處各項防汛設施整備情形簡報。

水利處指出，這兩座抽水站雖尚未完工，但應用在颱風防汛上沒有問題，鴨母寮村落抽水站治理工程原計10月初完成，已要求廠商加速趕工，目前進度87.6％，預估9月底可提前落成，雖設備整體配線尚未完善，已完成試機，可立即應付璨樹颱風帶來的影響；布袋內田抽水站施工進度74.3％，估計完工保護面積可達423公頃，減少85.92公頃的淹水面積。

翁章梁表示，希望颱風不會對台灣造成衝擊，若是直接影響台灣，也會盡力壓低損傷，隨時做好準備。治災部分，縣府盡力爭取前瞻計劃經費，興建改善防洪設施，讓防災能力一一到位，也請鄉親豪大雨期間千萬不要出門，以免發生危險。