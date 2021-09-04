味全龍隊4日靠著徐若熙5局無失分好投帶領，以4比1擊敗統一獅，奪下近期3連勝且是對戰獅隊首勝，總教練葉君璋認為，吉力吉撈．鞏冠的配球引導下，讓他雖非最佳狀態，但投得比正常情況下還要好。

賽前徐若熙本季面對獅隊，先發3場比賽吞下3敗，13局投球中被敲14安，失掉9分皆為自責分，自責分率高達6.23，是對戰4隊中最差的成績。

之前徐若熙因感冒發燒體重掉了4公斤，在身體尚未恢復到最佳狀態的情況下，今天最快球速僅148公里，不過卻繳出對戰獅隊最佳表現。

葉總認為，捕手幫助他滿大的，「雖然他狀況沒有特別好，但在鞏冠引導下，讓我覺得他比正常情況下還要好。他今天配球有效的球會多一點，沒有浪費太多沒必要配球。」

首度與鞏冠搭配，徐若熙也認為他的配球十分大膽，「球速、準度還沒回來，在練投時鞏冠就跟我說把球往紅中丟就好，在每一局都提醒自己第一個好球數都要搶到。他的配球我覺得滿大膽的，其實我對右打很少丟變速球的，他也不會去管會不會觸身球，希望我大膽去丟。」

這一勝也是徐若熙主場首勝，獲選單場MVP的他賽後也依照慣例站上頒獎台跳舞，他笑著說：「滿緊張的，自己什麼都不會。」

而今天龍隊打者從胡智為手中敲出8支安打、攻下4分，葉君璋認為，之前胡智為曾與龍隊練球很長一段時間，可能因此打者對他比較熟悉。