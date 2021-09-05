氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「太平洋高壓」偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣的發生，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日至9日「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率；10日、11日「太平洋高壓」再減弱，熱帶擾動外圍水氣移入，對流增強，降雨範圍亦擴大，影響程度與熱帶擾動的發展與動向有關，有「不確定性」，需再觀察。

吳德榮提及，最新各國模式模擬，本周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動，但各國模式模擬結果很分歧。美國模式模擬10日20時，熱帶擾動又略往西調整，通過石垣島附近，將向北大迴轉；歐洲系集模式10日20時模擬風力能達到8級的機率雖又再調高到40％至50％，但在台灣陸地的機率約在5％至20％之間，意謂另有80％至95％的機率，8級風不會影響台灣。顯示出6天後的模擬，從宮古島、台灣至呂宋島機率皆存在；除了路徑之外，另一構成威脅的關鍵在於，能否順利發展成「颱風」？或者僅是「熱帶性低壓」？模式還會持續調整，需繼續觀察。