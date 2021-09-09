小鋼炮「璨樹」昨晚升格為強烈颱風，中央氣象局表示，由於颱風持續接近台灣，周六到下周一是最接近台灣的時間，預計最快今晚將發布海上颱風警報。專家表示，周五開始高壓也有逐漸東退減弱趨勢，各國預報也往台灣大幅修正，因此璨樹侵台機率也跟著上升。

氣象局簡任技正伍婉華表示，周五受颱風外圍雲系影響，花東恆春半島會有短暫降雨機率，預估周五、周六太平洋高壓勢力減退，若減弱時間早，減弱範圍廣，璨樹就會提早往北轉移動，反之則以偏西角度前進。

目前璨樹位於鵝鑾鼻東南東方1070公里處，未來以偏西北西往西北方向移動，周六到下周一最接近台灣，周六開始受外圍環流影響，東部、南部斷續有陣雨或雷雨，其中東南部和恆春半島有局部性大雨或雷雨吃率，下周日颱風中心位於台灣附近，各地都會下陣雨或雷雨，明天起基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及西南部沿海就會出現長浪，最快今晚就會發布海上颱風警報。

伍婉華說，璨樹影響台灣時將維持強颱或中度颱風上限的強度，太平洋高壓仍是影響颱風路徑、強度的重點，至於陸上颱風警報部分，颱風到時的行徑方向與位置將是決定因素，氣象局將持續觀察。

台灣颱風論壇｜天氣特急專頁指出，由於預期高壓會明顯減弱，主流模式都逐漸倒向北轉派，各國預報也往台灣大幅修正，整體來說，璨樹侵台機率上升。不過，雖北轉趨勢明顯，但璨樹「北轉角度」仍然不確定，目前氣象局這路線很驚悚，但還可能改，西岸或東岸北上都有可能，接下來24小時將是關鍵。

氣象達人彭啟明提醒，璨樹颱風已成為強烈颱風，周末接近台灣的機率也略微再升高，路徑上仍有調整空間，七級暴風半徑也會再增大，請大家先預做準備，多做好防颱準備才能減少意外的損失。