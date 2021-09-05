永福公園籃球場圍網上還增設獨角仙、鳳蝶、松鼠等圖騰的背板增添昆蟲系列風格（戴上容攝）

三重永福國小旁的永福籃球場是社區重要的運動場所，由於設施老舊，其中最令人詬病的是水泥地坪，運動時若是跌倒，往往會受傷流血，在新北市議員彭佳芸與里長呂宜興極力爭取下，區公所表示，永福籃球場半年前開始整建，並增添多項設備，如今成為繽紛嶄新的「卡哇伊昆蟲」的主題球場。

三重區長陳奇正表示，永福籃球場位於永福國小旁，籃球場使用率極高，尤其是夜間與假日民眾打球相當踴躍，但過去地坪為水泥，且設備老舊不堪，經市議員彭佳芸與永福里長呂宜興會勘爭取，獲得市府民政局補助款與議員建議款支持，得以成功改建籃球場。

陳奇正指出，永福公園籃球場歷經公所半年時間整建，除了針對鋪面全面性改善，並增設圍網及照明等設備，球場以大面積的多色塊彩繪成向日葵花朵，並巧妙結合瓢蟲及熊蟬圖騰做為球場跳球區及罰球區，圍網上還增設獨角仙、鳳蝶、松鼠等圖騰的背板增添昆蟲系列風格，提升籃球場安全性及美觀性。

陳奇正補充，為了讓民眾打球環境更加安全舒適，籃板則以強化玻璃打造減少損壞機會，球柱也加裝防撞護墊減緩撞擊力道，另公所加裝照明設備，讓晚上也能夠讓愛好籃球運動的朋友們打球，增長籃球場使用時間，歡迎大小朋友們作伙來運動。