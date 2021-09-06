外傳台北市長柯文哲在一個民眾黨秘密便當會上，提出南下參選高雄市長的構想，並稱若他選上高雄，一定不選總統，宅神朱學恒直言，民眾黨好像不知道保密2字怎麼寫，這種便當會誰敢吃。

台北市長柯文哲。（資料照，張穎齊攝）

據《鏡週刊》今（6日）報導，柯文哲在上月27日晚間的一個黨內秘密便當會上，呼籲黨內的年輕幕僚，在明年的選舉中勇敢站出來，並表示「南下高雄參選」也在自己的構想當中；報導稱柯文哲在該會議中說，他選高雄市目的是在「搶回話語權」，並表示自己若是選上高雄，「一定不會選總統」。

對此，朱學恒也隨即在臉書發文表示，民眾黨好像不知道保密2個字怎麼寫，這種便當會誰敢去吃啊！萬一現場分享內心想法，結果機密外洩被大家知道自己公開支持「水卜櫻」怎麼辦？

許多網友也在其po文底下留言表示，「誠實雞腿飯」、「這是故意抓臥底吧，很難想像真的跑去選高雄」、「哪有人官越做越低的啦」、「就故意測風向的啊」。