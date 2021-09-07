縣市合併話題發酵 嘉義市長黃敏惠：未合併先談合作 12:292021/09/07 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣、市合併話題發酵，嘉義市長黃敏惠今7日發聲，堅定表示在合併之前，先談合作。( 呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 縣市合併話題發酵 嘉義市長黃敏惠：未合併先談合作 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義縣、市合併話題發酵，嘉義市長黃敏惠今7日發聲，堅定表示在合併之前，先談合作，縣市必須互利共榮，一起合作努力，才是人民之福。 黃敏惠說，「我態度非常堅定」，只要是對嘉義市民有利，我就會努力去做，在談縣市合併議題上，我認為在合併之前，應先談合作，能夠合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，對市民才有利。 柯文哲挖牆腳 朱立倫：國民黨變強變硬就不怕 亞德客今年營收 挑戰新紀錄 #合併 #談合作 #話題 #發酵 #嘉義市長黃敏惠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》勤凱8月合併營收月減0.04％ 歷史次高 08:202021/09/07 財經 國民黨費鴻泰嗆合併是削足適履 04:102021/09/07 政治要聞 抓住夏天尾巴 臺南各景區遊客創解封新高 11:532021/09/07 生活 社評／台灣沒有和大陸單獨一戰的能力 04:102021/09/07 焦點新聞 高鐵延申案中央選址悶壞宜蘭人 2022大選綠營剉咧等 11:322021/09/07 政治 大新竹合併第七都直轄市 楊文科：共同願望 11:572021/09/07 政治 朱訪黃國嘉黨部 江拋提案參與平臺 04:102021/09/07 政治要聞 《資訊服務》精誠旗下GARAOTUS基因分析解決方案 進軍香港 11:442021/09/07 財經 台灣首辦線上招商 聚焦五產業 04:102021/09/07 財經要聞 《電腦設備》勤誠8月營收9.22億元 單月歷史新高 08:202021/09/07 財經 北市中秋河濱烤肉 柯：下周一決定 04:102021/09/07 生活新聞 政治熱門新聞 2022代表藍營選高雄？ 高金素梅辦公室回應了 - 政治 機師破口連環爆 范雲臉書竟「發這文」 網怒洗版：何時下台謝罪 - 政治 傳2022高金素梅對決陳其邁？知情人士曝內幕 - 政治 台積電也忍不住了！喊話蔡政府「快打BNT」 網怒火燃燒：去大聲拍桌 - 政治 兩岸若爆發衝突 願上戰場最新民調驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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