縣市合併話題發酵 嘉義市長黃敏惠：未合併先談合作

嘉義縣、市合併話題發酵，嘉義市長黃敏惠今7日發聲，堅定表示在合併之前，先談合作，縣市必須互利共榮，一起合作努力，才是人民之福。

黃敏惠說，「我態度非常堅定」，只要是對嘉義市民有利，我就會努力去做，在談縣市合併議題上，我認為在合併之前，應先談合作，能夠合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，對市民才有利。