吳姓退休女教師因家中滲水、天花板崩落，自認身心重創，懷疑是鄰居在頂樓種植花草、樹根纏繞導致，氣得控告鄰居重傷害罪、決水浸害建築物等罪。由於吳女之前已就此事提民事訴訟，法院調查認定該建物是海砂屋，判吳女敗訴，台北地檢署因此認定滲水、崩落問題與鄰居無關，7日處分不起訴。

住4樓的吳女2016年間曾向台北地院提民事訴訟，主張住5樓的鄰居在頂樓種植花草20年，因長期澆水使植物樹根包住通風口，導致建物滲漏水，她家的天花板也因此龜裂、崩落，求償150萬元。

案經新北市防水防漏職業公會鑑定指出，該棟建物是海砂屋，加上洗澡水氣積屯等原因，因此浴室情況較為嚴重。法官根據鑑定結果，認定房屋受損應與鄰居種植花草無關，且若真的有關，也應該是住5樓的鄰居先受害，因此判吳女敗訴。

吳女不服判決結果，拒絕負擔鑑定等官司費用，鄰居因此反過來向吳女求償5萬多元，吳女認為此事害她身心受創，且堅持認為房屋損壞是鄰居造成，因此改告刑事重傷害、決水浸害建築物等罪，但檢察官認為法院已查明房屋損壞原因，且鄰居反告只是合法保障自己權利，因此處分不起訴。