新北市海山警分局警員協助7旬失智婦返家。（海山警分局提供）

新北市海山警分局警員協助7旬失智婦返家。（海山警分局提供）

75歲黃姓婦人患有失智，上周從新北市板橋區住家獨自一人外出，走到離家1公里左右的社區大樓，不小心誤闖到地下停車場，經熱心的社區保全發現後報警，海山警分局警方到場後，使用警用小電腦查出黃姓婦人家人的連絡資訊，順利聯繫上家屬協助老婦人返家。

據了解，黃姓老婦因患有失智，僅知悉自己的名字，不知家人名字、電話及家裡地址，當天誤闖進捷運板南線新補捷運站共構大樓的地下停車場，經大樓保全報警。

海山警分局文聖派出所警員倪秀雯、陳志騏到場時，除了先安撫老婦緊張的情緒，並接著使用警用小電腦M-POLICE中的人臉辨識系統查出老婦人正確年籍資料，順利連繫上老婦人的兒子到場確認，老婦的兒子向員警表示他們家就住在附近而已，距離發現的大樓約1公里處，因母親時常會想出門走走，但出門後總會忘記返家，已有多次走失紀錄，這次多虧了熱心保全與員警的協助，讓家人能平安順利的找到老婦。

海山警分局長李忠萍表示，台灣已步入高齡化社會，老年人口較多，失智問題並不少見，為預防家中老人走失，民眾除可向相關單位申請愛心手鍊外，也可到當地警察警分局申請「指紋捺印建檔」先替家中長者留下指紋，一旦失蹤走失尋獲，便可立即比對指紋查出身分，盡速為他們找到回家的路。