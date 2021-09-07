新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今（7日）再度與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照。（金山區公所提供）

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今（7日）再度與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照。（金山區公所提供）

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今（7日）再度與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照。（金山區公所提供）

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今（7日）再度與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照。（金山區公所提供）

新北市金山區公所體貼金山及萬里地區居民，今（7日）再度與台北市區監理所基隆監理站攜手辦理機車在地考照，共有100人報考，99人到考、59人及格，及格率59.6％，其中共有數十位剛滿18歲大學新鮮人，順利在開學前得以合法上路。

金山區長廖武輝表示，金山地區居民前往基隆監理站單趟車程就需花費40分鐘，路途遙遠還且須經過車流量大又快的基隆大武崙路段，若民眾選擇搭車前往，則需花費近2小時的時間多重轉車，極力向基隆監理站爭取在金山在地考照，以免去金萬地區居民遠途奔波及轉車之苦。

廖武輝也提醒，雖然考取駕照得合法上路後，仍要遵守道路交通安全規則，保護自己也保護他人安全。

於考照日前每晚現場指導考生的「機車教練」賴姓同仁說，路試能通過真的沒有秘訣，靠的就是平時不斷的練習。

金山區公所表示，大家都對這項「方便」的服務感到格外的貼心，希望監理站能多辦理在地考照的服務。此外，新北市議員周雅玲也特別到場為考生打氣加油，除了恭喜順利考取駕照的考生，也貼心的提醒安全上路，更希望監理站能多辦理在地考照的服務。