曾有患者自述，某天突然出現耳鳴問題，且持續好一陣子，到耳鼻喉科檢查卻都正常，後來經過仔細問診，才發現可能是糖尿病引發的耳鳴現象。資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，糖尿病患平時如果沒有妥善控制血糖，就可能引發耳鳴，或是讓耳鳴症狀更加惡化。

糖尿病初期通常身體不會有明顯症狀，不少患者是在做身體健康檢查時，才發現自己血糖值已經異常，臨床上也會遇到有些患者主述每天2側耳朵都會出現嗡嗡聲，雖然聲音不大，卻發作頻繁，進一步詢問，才發現合併有口渴及多尿的症狀，證實是因為罹患糖尿病引起的耳鳴併發症。

至於糖尿病為何可能引發耳鳴？李宏信指出，由於糖尿病患血糖升高會破壞全身的血管，甚至是耳蝸微循環和神經也都造成影響，導致內耳供血量不足，進而出現耳鳴症狀，只要確認為糖尿病引起的耳鳴併發症，透過藥物積極控制血糖，並搭配耳鳴治療，就能逐漸降低耳鳴的頻率。

李宏信進一步說明，糖尿病患的新陳代謝功能較差，容易使血管處於發炎狀態，造成血液循環不良，甚至引起血液凝結與栓塞，恐引起耳動脈血管硬化、神經萎縮，而出現更為嚴重的耳鳴現象，或造成失聰。臨床觀察也發現，因為糖尿病引起的耳鳴，占耳鳴患者10%，相當於每10名耳鳴患者中就有1名為糖尿病患，不容輕忽。

李宏信補充提到，臨床上針對一般內耳所引起的耳鳴問題，在治療上通常會從打通內耳血液循環著手，給予血管擴張劑疏通內耳血路，使血液養分能滲透到組織中。

其次，透過神經營養補給，活化受損的內耳神經促使細胞再生，恢復正常功能；並同時建議患者補充微量的礦物質如鋅、硒及維他命E、C等抗自由基物質或藥品，加強修復內耳神經及血管暢通。

最主要目的是需遏阻內耳血管因過勞、緊張、焦慮、失眠等因素過度收縮，產生缺血、營養失調，避免神經壞死萎縮的可能性。

耳鳴是身體出現問題的警訊，一般來說良性情況居多，但也可能是惡性疾病的徵兆，一旦發現不適症狀，必須注意全身性的健康資訊，如三高，高血壓、高血脂、高血糖等健康因素史，建議應尋求專業醫師進行診斷，排除心臟病變、腦中風及腦部腫瘤的風險，找出病因，以對症下藥。

若耳鳴困擾時間愈久，越需要耐心服藥治療，病情多能有效控制。家醫科醫師李政道則提醒，平時應學習放鬆心情，養成規律作息、不熬夜，減少如高油、高鹽、辛辣飲食及咖啡因、酒精等刺激性飲料，皆有助緩解耳鳴的症狀及病變的發生。