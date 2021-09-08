民間購買的BNT優先給12至17歲者施打，但有網友好奇問說，mRNA疫苗的長期副作用沒人知道，青少年染疫死亡率低，加上人生還很長，不知道家長讓孩子打的意願高不高。對此，有不少人陷入兩難，甚至還有網友直言，他可能不會讓孩子去打，會想再觀望一下。

一名網友昨在PTT上發文表示，mRNA疫苗的長期副作用沒人知道，而且這是人類第一次大量使用mRNA疫苗，老人打了怎麼樣就算了；但青少年的人生還很長，風險實在有點大。

該網友指出，腺病毒體疫苗以前至少子宮頸疫苗有用過，也沒說過有啥副作用，但mRNA疫苗真的不知道。而且青少年染病死亡率很低，打疫苗真的值得嗎？不過，聽說青少年如果染疫也會傳染給別人，不知道家長們讓青少年打BNT的意願高不高？

貼文引起網友討論，「我不會想讓我的孩子打」、「還好我的小孩太小不能打，不然我肯定天人交戰」、「兒子現在念高三，但感覺要不要打會取決於身邊同學的風向，當媽的無法影響他的決定」、「同事是家長就很猶豫，因為自己打是一回事，但打在小孩身上又是另一回事」、「可能會先觀望」。

另也有網友認為，第一波的預約接種率應該還是會衝蠻高的，但如果這波打完有不良反應或是其他狀況發生，可能會讓不少家長看到嚇歪，並開始糾結是否該同意讓孩子接種BNT。