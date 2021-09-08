中秋4天連假下周六(18日)到來，大家最關注今年能否烤肉，然而受到國籍航空3名機師爆發Delta突破性感染，以及新北板橋幼兒園群聚感染達17人，且持續增加，截至目前已有16縣市宣布不開放戶外烤肉，僅苗栗、屏東、澎湖、金門、連江暫無影響，台北市則是下周一（13日）公布，以下是《中時新聞網》統整各縣市地針對中秋烤肉的相關規定。

●禁止戶外烤肉

【新北市】：不開放新北市河濱公園烤肉，烤肉相關公共活動一律禁止，自行在家烤肉不限制。

【基隆市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉，家裡烤肉以同住家人為限。

【桃園市】：中秋節所有活動一律取消，虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉，民眾可居家烤肉，避免大規模群聚。

【新竹縣】：中秋節不開放戶外、公共場所、社區烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

【新竹市】：中秋節不開放包括公共場所烤肉以及相關活動，同住家人可居家烤肉。

【台中市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉，包含公園、河濱、社區中庭、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等；家裡烤肉則以同住家人為限。

【彰化縣】：禁止社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜。

【南投縣】：戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。

【雲林縣】：中秋連假僅開放「同住家人」在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。

【嘉義縣】：9月18日到9月21日期間不開放戶外公共場域烤肉，僅開放同住家人自家烤肉。

【嘉義市】：9月18日至9月21日社團社區中秋活動禁止，例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等，家人烤肉不限制。

【台南市】：中秋禁止大型戶外社區烤肉，同時停辦2021台南古都國際半程馬拉松。

【高雄市】：中秋節禁止各類團體在各類公共場所及騎樓烤肉，民眾只能在家中烤肉，但僅限同住家人，另外高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動停辦。

【宜蘭縣】：風景區、河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉，違者將依照傳染病防治法處理。

【花蓮縣】：即起到中秋連假停辦社團及社區中秋活動，禁止戶外公共場域烤肉，同住家人可烤肉。

【台東縣】：不開放公共場所烤肉，禁止大型集中烤肉活動，民眾可於自家烤肉。

●中秋烤肉暫無影響

【苗栗縣】：中秋活動暫無影響。停辦銅鑼鄉五福廟普度法會、苑裡鬼門關夜市。

【屏東縣】：中秋活動暫無影響，將視疫情發展情況調整。

【澎湖縣】：不禁止中秋烤肉。

【金門縣】：依中央疫情指揮中心規範，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

【連江縣】：中秋活動暫無影響。

●尚未公布

【台北市】：下周一（13日）公布中秋節活動防疫指引。