【LIVE直播】璨樹轉中颱恐變強颱 海陸警何時發？ 氣象局最新說明｜2021.09.08

第14號颱風「璨樹」以每小時16公里速度，往偏西的方向朝台灣東南方海面接近，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，璨樹已達中颱上限，即將成為強烈颱風。周六至下周一抵達台灣附近時，遇上太平洋高氣壓減弱，路徑變化非常大，「直撲台灣，或從巴士海峽通過都有可能。」

「璨樹」颱風今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，偏西朝台灣東南方海面接近，且增強速度非常快，早上才剛升級中颱，中午就已經達到中颱上限，台灣颱風論壇在臉書表示，「璨樹」即將成為強烈颱風，周五(10日)之前在強勢的太平洋高壓導引之下，穩定往偏西北西方向進行，周六(11日)抵達台灣東南方。

台灣颱風論壇表示，璨樹周六到台灣附近時，太平洋高氣壓正好進入減弱週期，導致璨樹的速度放慢，開始搖擺不定，路徑變化非常大，直撲台灣，或從巴士海峽通過都有可能。

台灣颱風論壇表示，璨樹颱風的特點是範圍不大，但很紮實，要真正感受到颱風的威力，必須非常非常靠近，不然可能連颱風路過都無風雨，周六至下周一(11至13日)都可能在颱風的影響時間範圍內，實際影響程度、是否侵襲台灣，需再2天左右時間觀察。