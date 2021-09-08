疫情降溫微解封，澎湖開放海域休閒活動，澎湖國家風景區管理處將一連舉辦6場次「2021澎湖林投牽罟趣」體驗活動，打造澎湖秋冬微旅行。

巡滬及牽罟是澎湖最著名的兩大傳統漁撈古法，牽罟又稱「曳地網」，這是台灣先民最早發明的網具；每當魚汛來臨時，漁民架舢舨出海，撒網入海圍成一大圈包抄魚群，漁網兩端固定岸邊，岸上數十人協力將落網魚群拉上岸同分享。

今年慘遭疫災衝擊，澎湖旅遊跌到谷底，近來疫情趨緩，澎管處展開搶救觀光大作戰，相中遊客最喜愛的水上遊憩休閒，選定林投沙灘舉辦「2021澎湖林投牽罟趣」體驗活動。

6個梯次活動及報名時間：9月24日（周五）及10月1日（周五）梯次，報名9月10日（周五）至9月20日（周一）；10月8日（周五）及10月15日（周五）梯次，報名9月24日（周五）至10月4日（周一）；10月22日（周五）及10月29日（周五）梯次，報名10月8日（周五）至10月18日（周一）。

活動採事先線上報名制，每梯次報名人數限額60人，額滿為止，現場報到作業。

澎管處表示，牽罟活動於下午5時開始，若活動當日另有防疫人數限制或遇天候、海象狀況不佳，為維護遊客安全，屆時將視情況取消活動，另行公告周知。

另配合防疫規範，遊客參與活動全程配戴口罩，並保持適當安全社交距離。