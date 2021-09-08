為讓65歲以上長者免除平台預約焦慮，嘉義縣9月15日至9月26日將陸續由村里長通知符合資格的長輩接種第二劑疫苗，統一造冊後，除重啟大型接種站，也將規畫巡迴村里站、協調鄰近診所提供服務等方式方便長輩就近接種，另校園BNT23日同步開打，嘉義縣要拚65％涵蓋率。

因應長者數位落差，嘉義縣長翁章梁向中央爭取長者造冊接種同意，全縣有2萬1679位符合接種第2劑AZ資格長者，將15日至26日將陸續由村里長通知接種，屆時民眾可依通知選擇接種地點，衛生局表示，全縣疫苗接種涵蓋率已達47％，全國第7，鼓勵鄉親踴躍接種。

此外，校園BNT疫苗接種，依序由高中職及五專前三年級、國中學生接種，衛生局已印製學生接種須知及意願書，並發放各校轉交家長詳閱評估，將於16日回收意願書，學生可於校園接種或由家長自行上預約平台登記，23日起全縣10所高中職學校同步開打，屆時會由灣橋醫院、慈濟醫院、朴子醫院及衛生所進駐各校園為學生接種，目前全縣有1萬6572名學生符合接種資格。

衛生局長趙紋華說，雖國內疫情警戒降至2級，但隨著機師突破性感染、新北市幼兒園爆發群聚感染等事件，今年中秋適逢防疫期間，民眾應確實做好防疫規範，除同住家人可在自家烤肉外，不開放任何戶外公共場域以及社區、社團聯歡或烤肉活動，呼籲民眾中秋團圓不忘防疫。