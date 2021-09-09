吳姓單親媽媽去年在汽車旅館勒斃7歲女兒及6歲兒子，一審判處死刑，引發藝人隋棠等人在網路論戰，吳女認為「判死」太重，提起上訴，由於她的羈押期到20日屆滿，台灣高等法院提訊她調查，她說每天在看守所都有吃藥，對於繼續羈押沒意見。

30歲的吳女因經濟困頓，去年2月13日晚間帶1對年幼子女入住汽車旅館後，先用枕頭想要悶死2名子女，因子女極力掙扎反抗才罷手，2天後，她帶子女到商店買童軍繩，返回旅館內將安眠藥搗碎後混入果凍內，迷昏2名子女後勒死，並企圖自殺被救活。

一審認為，吳女只因生活壓力，拿童軍繩勒住年幼子女頸部，不顧2人哭泣、掙扎反抗，執意勒斃，殘忍異常且行徑冷血、判處死刑，引起輿論關注。藝人隋棠曾在臉書PO文嗆法官「彷彿法官用行動搧了所有為生活、為孩子拚命的母親一大耳光。」，並批法官「在位者的眼睛有好好注視過人間嗎？」隋棠隨後為PO文不當致歉。

高院開庭時，法官問吳女為何要提上訴，她說一審判太重了，法官再問吳女對於檢方指控的犯罪事實有沒有意見，吳女當庭痛哭失聲，說她想帶小孩一起死。

法官追問她為何明知年幼的小孩反抗卻不放手，2天後又下藥迷昏孩子，再買童軍繩殺死子女？事後僅自己被救活，子女卻都死了，想知道她的想法。吳女哭說，很後悔殺小孩，也無法原諒自己。本案，高院審理中。

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