昨（8）日澎恰恰驚傳失聯，記者致電傳訊澎恰恰，他手機已關機，身兼他經紀人的兒子皮皮則未接未讀訊息，多年主持搭檔許效舜經紀人則說昨晚聯繫工作一切正常，但也未連絡到許效舜本人。剛本刊記者前往澎恰恰住所，則發現許效舜車停在澎恰恰家門口，而澎恰恰兒子皮皮的機車也在，但該處鐵門已經拉下，不知道是否有人在家。

澎恰恰去年8月主動召開記者會宣布自己破產。（圖／本刊資料照

澎恰恰於11點在臉書粉專發文報平安，「澎哥現在人平安沒事。近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。」表示謝謝各位媒體朋友的關心，在粉專統一回覆，希望別影響到大家。

現年65歲的澎恰恰去年爆出欠債2.4億，之後積極復出多方攢錢，加入電商行列之外，還賣起宮廟聯名潮T和醃蘿蔔，近期更與沈玉琳舊愛佩真直播合作賣東西，他還跟佩真借了46萬週轉，曾承諾10天還錢，之後她與泡菜廠商協調從販售的貨款扣除。7月19日澎恰恰曾為許效舜的藝術中心開幕站台公開現身，當時他表示副業生意還算不錯，一旁的鄭進一也虧他欠債太多，有賺都不能講。

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