嘉縣消防局水上分隊人員抵達，見水勢緩和，立即下水將人打撈上岸。( 嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今9日上午10點40分左右，有民眾看到嘉義縣水上鄉嘉南大圳河段有一具女屍浮在水面上，趕緊通報警消前往，嘉縣消防局水上分隊人員抵達，見水勢緩和，立即下水將人打撈上岸，並從死者身上證件查出是住在附近的45歲鄭姓女子，目前警方還在了解女子究竟為何落水。

水上分隊指出，民眾通報浮屍位置在萬能工商後方嘉南大圳裡，下水將人搬運上岸後，確認女子明顯死亡，疑似已落水一陣子。水上派出所則說，鄭女住家離落水處不遠，疑似曾有憂鬱症病史，家屬接到惡耗難以置信，還在釐清落水原因。