宜蘭縣境近期陸續發生棄置垃圾行為，8日宜蘭市浮洲溪旁道路遭棄大量廢棄物，宜蘭縣環保局會同管理機關第一河川局等單位，經破袋鎖定嫌疑行為人，查緝確認為黃姓民眾棄置搬家清理垃圾，環保局依廢棄物清理法告發並要求清除改善。

環保局表示，日前羅東鎮十六分圳也遭棄數包生活垃圾情形，環保局經打撈破袋掌握行為人身分，其棄置垃圾至河川屬汙染水體行為，涉及違反水汙染防治法及水利法規定，將依相關規定辦理，同時請權責管理機關加強圳溝清理，以維護環境市容。

環保局強調，生活垃圾應依指定時間、地點及作業方式，交付執行機關或受託機構的垃圾車清除，切勿貪圖方便及心存僥倖棄置而違反法令規定。

一旦查獲棄置行為將依廢棄物清理法處1200至6000元罰鍰，汙染水體部分依水汙法規定可處3萬元至300萬元罰鍰，如涉及水利法規定將移交水利主管機關辦理，最高可處500萬元罰鍰。