璨樹颱風逼近，不少農民忙著搶收水果，然而台東香丁、臍橙因尚未成熟，無法搶收，台東果農只能望天興嘆。

同時種植白柚、香丁、臍橙的台東縣東河鄉北源村長李重民說，白柚得再過幾天才能採收，經不起風吹雨打，颱風若是登陸，一定很慘。不少農民大嘆未值採收期，只能到果園做些排水措施。

李重民說，果實未成熟無法搶收，但又不能做實際的防颱措施，整年的工作施肥、灑藥和套袋都完成了，就等著採收，要是颱風一來，「就做白工了」。

目前香丁果實小，整棵果樹結實纍纍，若遇上颱風來襲，農民說「掃下去，落滿地；沒落下的，日後也會一顆顆慢慢落下」。而臍橙樹幹容易斷，果實更脆弱，若果實大又套袋，風一吹也是落滿地。

此外，文旦的採收季節在7日、白露前後，農民近日已開始採收，聽到璨樹颱風侵台機率大增，今天更加快速度，約有8成的文旦已採收，剩下將趕在10日採收完成。北源村種植文旦的農民表示，在颱風還沒來之前已採收了7、8成，大概明天就可全數採完，今年可採約6萬公斤。

農委會台東區農業改良場表示，文旦柚、香蕉、紅龍果、酪梨、鳳梨及番石榴等成熟果實應盡早採收，未成熟果實可套袋減少受損；幼年株果樹或較柔軟植株應立支架固定，減少倒伏。