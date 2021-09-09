由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特編導，《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊、《兔嘲男孩》湯瑪遜麥肯錫主演的心理驚悚片《迷離夜蘇活》日前在威尼斯影展首映，該片9日曝光全新預告，艾德格萊特表示，電影是他時常在倫敦深夜中散步所構想出來的故事，「我一直對我所居住的現代城市和60年代的倫敦很著迷，無論是音樂、時尚，當然還有電影」。

電影中兩位女主角相隔兩個不同年代，卻意外時間與身分相互交錯，故事關於一個對服裝設計充滿熱情的年輕女子（湯瑪遜麥肯錫飾），竟然神祕地回到1960年代，她在那裡遇到她的偶像，一名光彩奪目的歌手（安雅泰勒喬伊飾），但1960年代的倫敦並非表面上看來的那樣，時間似乎開始分崩離析，造成可怕的後果。

艾德格萊特強調，這個故事會激發人們對那個時期的劇情片和驚悚片，還有心理恐怖片類型的熱愛，並引領觀眾踏上一段獨特的旅程，他表示：「倫敦的蘇活區也是這部電影本身的一個重要角色；一個我很喜歡但有時卻感到害怕的地方，一個多年以來我一直想加入到我電影作品場景的地方。」《迷離夜蘇活》預計於11月12日在台上映。