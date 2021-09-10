五倍券登記管道。（製圖／陳友齡）

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，分為數位券及實體券，面額為200元5張、500元2張及1000元3張，可到餐飲業、夜市、市場、百貨公司等商家使用，也可繳交學費及補習。不過，新北市議員葉元之昨(9日)深夜在臉書建議大家不要再講「五倍券」，這5000元都來自國人繳給政府的納稅錢，「行政院長蘇貞昌執意要叫消費券為五倍券，是把人民當笨蛋」。

蘇貞昌昨指出，去年政府推出三倍券時，直接將1000元匯入中低收入戶及弱勢民眾的帳戶，使其得以用現金兌換三倍券；今年考量國內經濟成長是國人共同努力的成果，因此1000元將「由政府支付」，凡是明年4月30日以前出生的全體國民、外籍配偶、持永久居留證及外交官員證者皆可透過數位綁定以及預約等方式領取振興五倍券。

葉元之指出，這5000元都來自國人繳給政府的納稅錢，所以沒有所謂「政府幫你出1000元，換5000元券」的情形，蘇貞昌執意要叫消費券為「五倍券」，是把人民當笨蛋，大家不要落入他的圈套；其次，經他詢問許多小攤商，多數還是希望中央政府發現金，他們表示去年三倍券多半被大賣場及百貨公司賺去，獲益並不多。

葉元之進一步說，但是中央執意要發消費券，不發現金，讓人失望，在這種情況下，新北市跟進發加倍券，是希望把全國消費券吸引來新北，振興新北經濟，因此他向侯友宜市長建議，如果新北市要發加倍券，希望盡量能以小面額為主，讓基層商家也能獲得振興。而侯也表示贊同，說市府就是要帶動市民經濟，所以會印製50元及100元面額的加倍券，讓大家不用找零。