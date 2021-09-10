一名林姓上班族，去年玩手機交友軟體認識一名女移工，事後相約前往摩鐵一夜情，但林男做到一半卻想「走後門」，遭到女移工當場拒絕後竟當場翻臉，立刻謊稱自己是警察，強拍女方裸照後，強逼女方口交後性侵，事後還拍下對方居留證及任職公司恐嚇，嚇得女方報警，法院審理後，認為林男為逞「雄性權力慾望」，觸犯強制性交罪，但考量他已賠償阿香，判徒刑2年，宣告緩刑5年，免除牢獄之災。

根據判決書記載，林姓男子於109 年8 、9 月間，透過手機通訊軟體ZALO而認識之網友。雙方相約前往汽車旅館發生性行為，但做到一半，林男卻要求要「走後門」，遭到A女拒絕。

林男見A女抗拒，當場翻臉自稱自己是警察，還恐嚇若是不配合其要求，將調查A女身分及任職之公司，A女身為外籍移工，又不諳臺灣語言及欠缺對於臺灣事務理解及日常生活經驗，精神上萌生恐懼之心理致未敢抗拒，林男立刻就拍下裸照，接著恐嚇為芳已握有裸照，且自己是警察，命令A女替其口交後強行性侵。

林男完事後，載A女返回公司，還先要求A女刪除凜人對話紀錄，並再要求A女拿出居留證，拍下證件及公司地址照片後才離去，A女擔心受迫害，嚇得立刻報警。

法院審理後，審酌林男明知A女為外籍移工，不諳臺灣語言及欠缺對於臺灣事務理解及日常生活經驗之判斷能力，竟為逞雄性權力慾望及性慾，佯稱其為警察，倘不配合其要求，將調查A女任職公司，導致女方精神上萌生恐懼之心理致未敢抗拒而遭性侵，侵害性自主決定權，致女方萌輕生念頭，但考量林男坦承犯行，且已與A女達成和解，判徒刑2年，宣告緩刑5年。