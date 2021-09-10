國民黨主席候選人朱立倫今天公布首支競選廣告，延續「改變才有希望」主軸，朱立倫憶起從政20多年來的點滴，強調自己承擔諸多挑戰與重擔，號召9月25日站出來投票，扛起國民黨，把中華民國贏回來。

朱立倫說，自37歲從政以來，他承接過許多不同的挑戰與重擔，受國民黨栽培參政20多年，這段時間，他回到民間反省沉澱，沒有任何職務，不再被人拿來比較、取外號，真正做回「朱立倫」。

朱立倫表示，這段時間，除了走訪基層做公益、回到校園與學子互動，深入參與和傾聽台灣社會的呼吸，他深刻反思，「國民黨為何與社會嚴重脫節、失去與年輕世代的連結？」

朱立倫指出，國民黨今天已經不是誰來領導的問題，而是能否徹底變革的問題，他憂心的不是個人前途，而是畢生奉獻的黨與國都已危在旦夕，他關心的不是權力更替，而是台灣的和平與繁榮現狀能否存續。

朱立倫強調，改變國民黨，改變中華民國的未來，我們都不能缺席，改變才有希望，號召9月25號大家一定要站出來，一起把國民黨扛起來，把中華民國贏回來。