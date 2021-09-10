每個人都希望自己的人生一帆風順，當個天生好命又幸運的人，搜狐網命理專欄分享，生肖屬狗、龍、虎的人在9／10至9／30期間運勢旺翻天，不僅事業將會更上一層樓，更能迎來源源不絕的財富。

▍1.生肖狗

狗年出生的人溫和好相處，他們做人正直，把原則看得比什麼都還重要，鐵面無私的性格相當受人尊敬，但同時也容易招來小人的不滿，認為他們愛找麻煩。如果是在運勢不佳的情況下，恐怕會引來小人算計或陷害，導致事業發展停滯不前。在9／10至9／30期間，屬狗的人將順利轉運，財富與事業能更上一層樓，小人再也無計可施。

▍2.生肖龍

龍年出生的人聰明能幹，向來運氣都不錯，在9／10至9／30期間，他們的運勢將會再度攀升，就像飛龍在天般一飛沖天，過去努力打下堅實的基礎，都會在9月獲得回報，是大轉運的時期，好運一旦爆發將一發不可收拾，屬龍的人會在生活、事業各個方面都獲得驚喜，相當惹人稱羨。

▍3.生肖虎

虎年出生的人一向威風凜凜，一舉一動都散發王者之氣，令人既敬畏又崇拜，霸氣的個性與氣質非常獨特。但屬虎的人有時太過驕傲，反而容易遭遇失敗，尤其前陣子他們運勢不好，生活各方面都過得很辛苦，好在屬虎的人將在9月下旬開運，在9／10至9／30期間，他們能一掃先前的衰運，實現自己的人生目標。