李男自稱因工作被指責心生不滿。（警方提供）

警方查獲48公克大麻。（警方提供）

北藝大宿舍管理員被罵不爽 蹺班呼麻開賓士撞學校

李姓台北藝術大學宿舍管理員，日前疑因工作問題遭校方指責，心生不滿9日下午偷偷蹺斑，跑到某旅館開房間喝酒、吸大麻，神情恍惚後越想越不爽，開著賓士車回到學校，接著直接衝撞行政大樓，警方獲報後到場逮捕，起獲3包大麻花，李酒測值為0.09，一併依法送辦。

警方9日下午4時30分左右，接獲北藝大校方報案，指有人開車衝撞行政大樓階梯，到場時發現1部賓士車卡在樓梯，李姓駕駛身上則有酒氣，另在其包包內發現3包大麻花，總重48.9公克，隨即進行酒測、逮捕。

據了解，肇事的李男為該校宿舍管理員，家境富裕，日前因工作遭到校方行政人員指責，9日下午蹺班開車到某旅館，一邊喝酒一邊抽大麻，想到工作突然心生怒意，便以手機打回學校校長室，要求出面給個交代，讓校方人員感到莫名其妙。

怒氣未消的李後來退房，開車回校後，直接衝向行政大樓，準備撞破大門，但車子後被卡在樓梯，動彈不得，校方見狀連忙報警。

李男警訊時坦承因被指責不高興，所以才會撞學校洩憤，警訊後被依恐嚇、毒品及公共危險罪送辦。

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