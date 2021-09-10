針對高雄券請戴資穎代言？高雄巿長陳其邁10日表示，設計時就是希望能找1個大家都喜歡，且能代表高雄精神的人物，所以很多幕僚建議、也根據網路調查，小戴是最適合的人選，所以拜託她擔任代言人。

陳其邁說，把戴資穎的肖像印在高雄券上，設計還有整個規畫都有徵求她的同意，看完後她其實也非常開心。在民調也好，或是設計上有她本人同意下，就以戴資穎做為高雄券票面，這也是第1次以運動員作為有價證券面額。

被問到國慶煙火的籌辦狀況，陳其邁說，現在很順利的在籌辦，場勘、節目規畫，尤其交通動線和防疫工作已經開了好幾次會議，會把防疫工作做好、落實的前提下，主辦國慶煙火相關活動。

對於開放觀眾入場？陳其邁表示，戴口罩、保持社交距離，在防疫工作安全的前提下來辦。上次跨年時，其實也有這個經驗，所以會做好人流管制，例如有些是用椅子，因為椅子一坐才不會亂跑，秩序會比較好。

他也提到，高雄從1號碼頭壽山開始，一直到22號碼頭旗津、愛河灣，面積其實非常大，所以針對這些煙火施放地區的規畫，就是每個地方都做人流管制，另也擺設椅子、保持社交距離，坐定之後看國慶煙火，就不會有群聚風險。