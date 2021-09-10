由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4》，自8月全球上市後人氣持續攀升，其中結合區塊鏈技術的採礦特色系統更引起玩家高度的關注，目前《傳奇4》在Steam平台穩居大型多人遊戲新品第一名，同時在線人數也穩定上升中！官方今（10）日進行首次改版更新，帶來全新門派對決「秘谷佔領戰」玩法介紹，亞洲伺服器將於9月15日展開首場戰事，黑鐵之戰蓄勢待發，邀請玩家盡情體驗《傳奇4》的精彩世界！

「秘谷佔領戰」9月15日震撼登場

「秘谷佔領戰」是以門派為中心的戰爭模式，亞洲伺服器開放時間為每週三晚上10點，勝利的門派將可成為「比奇秘谷」的統治者，並獲得「黑鐵」的一週經營權，統治門派可以共享資源僅對秘谷中採集到的「黑鐵」進行徵稅，或是獨占限制他人進出秘谷，成為主宰伺服器內總體經濟的霸主。黑鐵還能用來兌換加密貨幣DRACO，趕緊集結門派夥伴，爭奪傳奇大陸最搶手的領地資源！

「秘谷佔領戰」9月15日震撼登場

為因應全球玩家快速增加，《傳奇4》也於今日加開新伺服器SA地區（South America），讓南美洲國家的用戶可以在更舒適的環境中享受遊戲。

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