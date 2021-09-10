資深軍事記者斯科戈爾（Jeff Schogol）表示，自美國前總統歐巴馬時代開始，美軍便長期拒絕對外透露阿富汗戰爭的資訊；他強調在完全撤出阿富汗後，美軍已「沒有藉口」繼續保密，要求讓美國公眾了解為何美軍20年的成果在一瞬間崩塌。

曾於美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）、《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）、《空軍時報》（Air Force Times）任職，擁有近20年經驗的資深軍事記者斯科戈爾（Jeff Schogol）表示，從前總統歐巴馬、川普到現在的拜登，美軍已隱瞞阿富汗戰爭基本資訊達10年以上，「就像父母對孩子隱瞞即將離婚的所有消息一樣」。

自歐巴馬的第二任期開始，記者便幾乎無法隨美軍一同進入伊拉克和阿富汗。在川普上任後，美軍便停止每個月公開對阿富汗空襲次數的定期報告，並將「幾乎所有用於衡量阿富汗情勢的指標列為機密」，包括哪些區域已被塔利班控制等；甚至連美軍駐地遭火箭襲擊後，五角大廈都以機密為由，不願回答塔利班是否在此事中違反和平協議。

直到拜登時代，五角大廈仍經常拒絕透露阿富汗區域的美軍人數，或對何處的塔利班進行過空襲等，就連北約「堅決支持任務」（Resolute Support Mission）最後一任指揮官米勒（Scott Miller）上將即將參與的國會聽證會，都是以閉門會議的形式進行。

斯科戈爾指出，美國花了20年和880億美元（約新台幣2.43兆元）訓練阿富汗軍警，而後者卻僅在塔利班攻勢中撐了一個多禮拜。他強調在完全撤出阿富汗後，美軍已「沒有藉口」繼續保密，要求讓美國公眾了解「這場戰爭是怎麼輸的」。