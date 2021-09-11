璨樹橫掃菲律賓。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，超級颱風璨樹11日掃過菲律賓呂宋島東部與北部，現正直撲向台灣。根據已曝光影片，璨樹在菲律賓降下驚人雨量，強風幾乎將路樹吹折，沿海地區更因海水倒灌而淹水。報導預測，璨樹將帶來驚人雨量，台灣應嚴防致災性豪大雨與強風襲擊。

璨樹橫掃菲律賓，豪雨造成淹水。

報導指出，璨樹目前風速約每小時171至220公里，現已掠過菲律賓呂宋島的東部與北部。隨著颱風朝北移動，呂宋島部分地區出現暴雨，沿海地區則出現高達1到2公尺浪潮。10日，菲國政府向呂宋島東北部發布3級警告。

不過，從網路上曝光影片可看出，璨樹在菲國的驚人威力。大雨猶如水盆自天直接將水倒入街道，強風將路樹直接吹折，暴雨讓視線相當模糊；沿海地區海水不斷倒灌至岸上導致淹水，水深及膝。

璨樹橫掃菲國，海水倒灌淹向岸邊。

估計璨樹11日會自呂宋島北方向台灣移動，屆時風速會稍微減弱，不過直到影響台灣之前，將會維持每小時220公里的風速。報導引述中央氣象局說法，指出台灣南部將出現暴雨，極端降雨的出現可能會讓山區出現山洪爆發或土石流。